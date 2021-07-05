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В Норвегии запретят улучшать внешность на фото в соцсетях

Новости. Общество
21:30, 05 Июля 2021
фото: © pixabay.com

Норвежские власти решили бороться с нереалистичными нормами красоты, которые навязываются гражданам страны.

Парламент Норвегии большинством голосов принял поправки к закону о маркетинге, которые запрещают влиятельным гражданам страны публиковать свои отретушированные снимки в соцсетях без специальной маркировки. Как пишет Lenta.ru, с помощью этих поправок норвежские власти намерены бороться с нереалистичными нормами красоты, которые навязываются людям на рабочем месте, дома и в различных СМИ.

Новые требования будут распространяться на рекламные изображения и ролики, опубликованные в таких социальных сетях, как Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat и Twitter. Для нарушителей закона предусмотрены штрафы и даже наказание в виде лишения свободы.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-05 22:54:47
Пофиг Норвегия. Мы - другие, - сказал наш президент.
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