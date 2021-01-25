Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Кузнецы своего счастья
Сегодня 14:20
"Системообразующий" бардак 7
25.01.2021 16:45
Дебоширка, из-за которой пришлось посадить самолет в Петрозаводске, заплатит авиакомпании 200 тысяч 2
Сегодня 07:25
Выломанное вандалами ограждение на мосту в Петрозаводске заменили веревками (ФОТОФАКТ) 8
Сегодня 07:15
Контрольно-счетная палата Карелии обнародовала результаты проверки ГУП "КарелКоммунЭнерго" 5
25.01.2021 16:58

В новогодние каникулы Карелию посетило на 33% больше клиентов Tele2, чем годом ранее

Новости. Общество
14:20, 26 Января 2021
фото: © Tele2
Загрузка...

Tele2 с помощью технологии big data проанализировала направления поездок клиентов оператора из Карелии в новогодние каникулы 2021 и 2020 года.

Абоненты в путешествиях по регионам России на длинных выходных предпочли Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Среди иностранных направлений лидером стала Финляндия. Число абонентов Tele2 из других регионов, посетивших Карелию, увеличилось на 33% по сравнению с новогодними праздниками в 2020 году.

В дни новогодних каникул клиенты Tele2 из Карелии активно путешествовали по России и за ее пределами. Самым популярным внутренним направлением стали соседние Санкт-Петербург и Ленинградская область. На втором месте – Мурманская область. На 3-м, 4-м и 5-м местах рейтинга с небольшим отрывом расположились Московская, Вологодская и Новгородская области. Также в топ-10 попали Тверская, Псковская, Архангельская, Ярославская области. Краснодарский край оказался лишь на 10 позиции. В прошлом году эти же регионы входили в число лидеров среди направлений поездок по России, за исключением Ярославской области.

В 2021 году увеличился туристический поток в Карелию. Число абонентов оператора, посетивших регион, выросло на 33% в сравнении год к году. Гости активно посещали столицу республики – Петрозаводск, а также многочисленные базы отдыха на территории Карелии.

И в 2020, и в 2021 году клиенты Tele2 чаще ездили по России, чем за рубеж. Однако в этом году объем внутреннего туристического потока превысил внешний более чем в 8 раз. Самым популярным заграничным направлением для путешествий в новогодние каникулы стала Финляндия. В топ-5 этого года вошли такие страны, как Великобритания, Дания, Швеция и Испания. Турция оказалась только на 6-й позиции рейтинга. Несмотря на снижение числа туристов, которые выезжали за рубеж, клиенты Tele2 смогли добраться и до экзотических мест. Так, они побывали в Бахрейне и на Каймановых островах.

В этом году в поездках по России клиентам Tele2 понадобилось в 1,5 раза больше мобильного интернета, чем годом ранее, чтобы поделиться впечатлениями с друзьями и родными. В 2021 году мужчины путешествовали чаще женщин – 52% против 48%. Для объективности оценки в анализе учитывались только те абоненты, которые провели в гостевом регионе или другой стране больше 2 дней.

Новости Телекома

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.01.2021, 14:30
Начались задержания на митинге в поддержку Алексея Навального в столице Карелии (ФОТО)
21.01.2021, 12:35
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя"
23.01.2021, 20:17
Митингующие на площади Кирова в столице Карелии напали на полицейских – произошла драка (ВИДЕО)
19.01.2021, 16:40
Стали известны подробности трагедии на стройплощадке в Петрозаводске, где обнаружен труп
19.01.2021, 16:35
Росздравнадзор закрыл популярную в столице Карелии косметологическую клинику
24.01.2021, 20:40
Социальные выплаты вырастут с 1 февраля

Аналитика

25.01.2021 16:50
Капитал
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
Детская клиника "Здравляндия" почти за два года работы успела влюбить в себя сотни карельских детишек и заслужить доверие родителей за свой особенный подход к детской медицине.
"Системообразующий" бардак 7
25.01.2021 16:45
Много места и много света: какими будут новые школы в Карелии 1
25.01.2021 14:10
"Цель – забрать власть, но никак не передать ее народу" 21
25.01.2021 12:50
"Какие бы ни были времена, останавливаться нельзя" 58
21.01.2021 12:35
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:30
Без политики
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
Анализы на коронавирус можно сдать не только в будни, но и в субботу в "Клиниках на Чайкиной".
Кузнецы своего счастья
Сегодня 14:20
"Для школы он делал и возможное, и невозможное" 9
18.01.2021 10:35
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
Новое
Сегодня 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»