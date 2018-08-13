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Новости. Общество
11:55, 13 Августа 2018

В новом учебном году в Петрозаводске за парты сядут больше 29 тысяч школьников

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Продолжается проверка готовности муниципальных образовательных организаций к новому учебному году.

За первую неделю работы комиссия по приему муниципальных образовательных учреждений проинспектировала сорок шесть детских садов, девятнадцать школ, три учреждения дополнительного образования и Центр психолого-медико-социального сопровождения.

В общей сложности специалистам комитета социального развития администрации города, сотрудникам ГИБДД и представителям муниципальных учреждений "Центральное ремонтно-строительное управление" и "Центр развития образования" предстоит проверить готовность 118 образовательных организаций.

В новом учебном году в школы Петрозаводска придут более 29 тысяч учеников, еще 16,5 тысяч детей станут воспитанниками городских дошкольных учреждений.

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