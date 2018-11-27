В Новом Валааме отметили столетие православной церкви Финляндии

Празднование юбилея прошло без участия священников Московского патриархата.

Местом юбилейных торжеств по случаю столетия Финляндской православной церкви стал мужской монастырь в Новом Валааме, куда в 1940 году ушла братия Валаамской обители на Ладожском озере, спасаясь от советской власти. На божественную литургию в Спасо-Преображенскую церковь монастыря съехались все архиереи ФПЦ – архиепископ Хельсинки и всея Финляндии Лев, митрополит Оулу Илья и епископ Йоэнсуу Арсений. Однако празднование столетия Финляндской православной церкви прошло без участия священников Московского патриархата, поскольку Священный синод Русской православной церкви наложил запрет на сослужение с клириками Константинопольского патриархата, к которому относится ФПЦ. После праздничной службы в главном храме Нововалаамской обители выступил хор "Певчие святого Иоанна Богослова", исполнивший сочинение английского композитора Ивана Муди "Страсти и Воскресение" для хора, солистов, струнного квинтета и колоколов.

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