В новых троллейбусах Петрозаводска обнаружились сбои системы безналичной оплаты

Установленные в новых троллейбусах Петрозаводска валидаторы для безналичной оплаты проезда могут работать со сбоями.
Это следует из пояснений заместителя руководителя аппарата администрации города Александры Кузик на сегодняшнем совещании в мэрии.
Она ответила на обращения горожан, которые пожаловались на то, что не всегда могут оплатить проезд картой в новых троллейбусах, которые в марте вышли на городские маршруты.
«В настоящее время система проходит тестирование, и на 2 из 14 троллейбусов выявлены проблемы. Они устраняются. На период тестирования в троллейбусах будут работать кондукторы, которые примут любую форму оплаты и ответят на вопросы», — пояснила замглавы аппарата администрации.
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