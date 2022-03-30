В новых троллейбусах Петрозаводска обнаружились сбои системы безналичной оплаты

Установленные в новых троллейбусах Петрозаводска валидаторы для безналичной оплаты проезда могут работать со сбоями.

Это следует из пояснений заместителя руководителя аппарата администрации города Александры Кузик на сегодняшнем совещании в мэрии.

Она ответила на обращения горожан, которые пожаловались на то, что не всегда могут оплатить проезд картой в новых троллейбусах, которые в марте вышли на городские маршруты.

«В настоящее время система проходит тестирование, и на 2 из 14 троллейбусов выявлены проблемы. Они устраняются. На период тестирования в троллейбусах будут работать кондукторы, которые примут любую форму оплаты и ответят на вопросы», — пояснила замглавы аппарата администрации.