В Новый год – без долгов

"РКС-Петрозаводск" напоминает: в предпраздничной суете не забудьте оплатить коммунальные услуги.

Приближается первый месяц зимы, а вместе с ним и новогодние праздники. Уже на этих выходных многие начнут вести отсчет дней до Нового Года.

На данный момент сумма долга петрозаводчан за услуги водоснабжения и водоотведения выросла с 200 млн до 243 млн рублей. ООО "КРЦ" передало подрядчикам около 500 заявок на ограничение канализации в декабре. Такие меры применяют к злостным должникам. Для того чтобы ограничить водоотведение, доступ в квартиру не нужен – заглушку ставят дистанционно, а вот для возобновления услуги должнику придется полностью погасить долг. Также неплательщику придется возместить стоимость материалов и работ по установке и демонтажу заглушки, а это еще 9 тысяч рублей. Демонтаж заглушки производится в течение 48 часов после оплаты.

Должникам стоит задуматься над тем, чтобы оплатить услуги, иначе в новогодние праздники они рискуют остаться без водоотведения – в праздничные дни демонтировать заглушку не будут. Более того, неплательщики рискуют остаться без отдыха за рубежом – из-за долгов их просто туда не пустят. Позаботьтесь о комфортном отдыхе заранее.

Если на данный момент у вас нет возможности погасить долг, в Центре единого обслуживания, расположенного по адресам ул. Варламова, 9 и ул. Гоголя, 60, вам помогут оформить рассрочку.

Режим работы ЦЕО с 8.00 до 18.00 без перерыва на обед, сб-вс выходной, тел.: 56-04-31. Среди дисциплинированных же абонентов ООО "КРЦ" в декабре разыграет приз – победителя выберут среди тех, кто исправно платил за коммунальные услуги в течение года, счастливчику вручат подарочную карту в торговый центр на солидную сумму.

На правах рекламы