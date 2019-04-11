В одной из детских поликлиник Петрозаводска организуют call-центр

В столице Карелии обсудили ход реализации проекта "Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь".

Как сообщает портал органов власти республики, на данный момент городская детская больница работает над созданием комфортных условий для пациентов в зонах ожидания, сокращением времени дозвона в регистратуру и упрощением процесса записи на прием к специалистам.

Детская поликлиника №2 занята совершенствованием процесса записи на исследование в клинико-диагностическую лабораторию и сокращением сроков прохождения профосмотров.

В планах - открытие электронной записи на рентген, УЗИ, ЭКГ и другие исследования в ДРБ, организация call-центра для пациентов в детской поликлинике №1.

В детском отделении поликлиники №4 планируют сократить время пребывания в очереди и разработать понятную маршрутизацию для малышей, сообщают в карельском правительстве.