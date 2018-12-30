В одной из школ Карелии обнаружили труп

Несчастный случай со смертельным исходом произошел в Деревянкской школе № 5 Прионежского района.

Государственная инспекция труда Карелии сообщила о завершении расследования несчастного случая со смертельным исходом в Деревянкской школе № 5 Прионежского района, который произошел с машинистом (кочегаром) школьной котельной.

Как выяснилось, 07 ноября 2018 года в 09 часов утра машинист (кочегар) школьной котельной заступил на смену. На следующий день его сменщик, придя на работу, застал своего коллегу лежащим на полу в подсобном помещении без признаков жизни. По информации Госинспекции труда Карелии, обстановка в помещении не была нарушена, топка котла была горячей.

По результатам расследования Государственной инспекцией труда в Республике Карелия сделан вывод о том, что причиной несчастного случая стало внезапно обострившееся заболевание.

Материалы расследования направлены в прокуратуру Прионежского района.

Работодателю выдано предписание на проведение внеочередного инструктажа работников учреждения.