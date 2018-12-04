В одном из магазинов Петрозаводска произошел пожар

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Пожар произошел на улице Калинина, 43 сегодня утром, сообщили в МЧС Карелии.
В 10.44 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в магазине. В течение 15 минут пожар ликвидировали.
Открытых очагов горения не было. Из-за короткого замыкания произошло задымление.
Пострадавших нет. Обстоятельства выясняются.
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