В одном из районов Петрозаводска отключат электроэнергию

В четверг, 28 февраля, будет временно отключено электричество на нескольких улицах в Соломенном, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 12.00 до 15.00 планируется отключение электроэнергии по улицам Наволокской, Лесопильной, Пролетарской, Пришвина, Прибрежной, Горной, Ботанической, Приозерной, Садовой и Ялгубском шоссе.

Временный перебой в подаче электричества связан с выполнением плановых работ на сетях электроснабжения.