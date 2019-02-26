В одном из районов Петрозаводска планируют установить качели для взрослых

Мощеная пешеходная дорожка, новые скамейки и качели для взрослых могут появиться на Древлянке, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Планы по модернизации Березовой аллеи обсудили участники заседания комиссии, в которую вошли специалисты администрации города и представители инициативной группы граждан, предложившей проект обустройства этой территории.

"Проектом предусматривается оборудование удобного доступа для маломобильных граждан и установка ограждения проезжей части, запланировано мощение пешеходной дорожки брусчаткой, вдоль аллеи будут установлены современные скамейки, предполагается ремонт фонтанной чаши. Скорее всего, здесь также будут установлены качели для взрослых", – отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.