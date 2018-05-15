В одном из скверов Петрозаводска появится боярышник

Озеленение продолжается - саженцы благородных пород украсят сквер имени 71-й стрелковой Торуньской Краснознаменной дивизии, сообщили в администрации Петрозаводска.

Тридцать новых деревьев – яблони, клены, боярышник будут высажены в ходе очередной акции озеленения в рамках программы "Петрозаводску – 100 тысяч деревьев".

Как пояснила начальник управления благоустройства и экологии администрации города Анна Дудырина, мероприятие состоится 19 мая в сквере имени 71-й стрелковой Торуньской Краснознаменной дивизии на улице Гоголя.

Высадка деревьев начнется в 11 часов, а в 12.30 в парке Ямка неподалеку от сквера имени 71-й стрелковой дивизии состоится очередная акция по весенней уборке территории: неравнодушные петрозаводчане приведут в порядок территорию возле недавно построенной детской игровой площадки.