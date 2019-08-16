В офис КПРФ в Петрозаводске нагрянула полиция

Сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом пришли в офис КПРФ в преддверии Всероссийской акции протеста против недопуска кандидатов на выборы и давления на коммунистов.

Сотрудники МВД интересовались, с какими плакатами и лозунгами карельские коммунисты выйдут на акцию. На сегодня в Петрозаводске запланирована серия одиночных пикетов за честные выборы.

8 сентября во многих регионах России пройдут выборы того или иного уровня. Сейчас чиновники повсюду создают препятствия оппозиционным кандидатам. Кандидатов в губернаторы от КПРФ блокируют с помощью "муниципального фильтра", который давно пора отменить. Пытаются снимать с выборов наших кандидатов в депутаты и целые партийные списки. Коммунисты борются с этим не только в Москве, а в каждом регионе.



В Москве 17 августа состоится митинг КПРФ за честные выборы на проспекте Сахарова.