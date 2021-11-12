890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Астроном рассказал подробности падения небесного тела в небе над Карелией 7
13.11.2021 18:25

В Олонецком районе Карелии потерялась 83-летняя бабушка в красном полупальто

Новости. Происшествия
12:21, 14 Ноября 2021
фото: Добровольческая поисковая организация России «ЛизаАлерт»

Новости партнеров

Потерявшая пожилая женщина может идти вдоль дороги, поэтому водителей просят обратить внимание.

Добровольческая поисковая организация России «ЛизаАлерт», которая недавно открыла свое отделение в Карелии, сообщает, в ночь с 11 на 12 ноября в деревне Рыпушкалицы Олонецкого района Карелии 83-летняя Козенченко (Тупицына) Тамара Петровна вышла из дома и не вернулась.

Приметы:
Рост: 160 см.
Телосложение: xудощавое
Волосы: седые
Была одета: красное полупальто, черная фетровая шляпа.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано обращение к водителям.

«Внимание! Эта пожилая женщина может передвигаться вдоль дороги. Если видели, позвоните на «112», - написано в паблике.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-11-14 12:34:01
Почему пожилых девушек отпускают одних гулять? :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)
11.11.2021, 23:29
Взорвавшийся над Карелией болид прилетел со стороны Финляндии, его видели во многих городах
09.11.2021, 09:05
Угроза сноса нависла над кинотеатром «Калевала» в Петрозаводске
10.11.2021, 16:11
Профсоюзы Карелии продали санаторий «Марциальные воды» почти за 96 млн рублей
12.11.2021, 21:05
Мэра Петрозаводска Владимира Любарского сбила машина, предстоит операция

Аналитика

13.11.2021 12:07
Политкухня
Петрозаводску выделили почти полтора миллиарда на развитие 2
Депутаты Петросовета на внеочередной сессии приняли важные поправки в бюджет города в связи с поступившей региональной субсидией в размере более 1,3 млрд рублей.
Из расчета средней горимости
12.11.2021 14:20
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
11.11.2021 23:50
«Амнезия» в зале суда 8
11.11.2021 23:35
ŠKODA KAROQ стрелой промчался по Карелии
10.11.2021 15:40
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 17
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
12.11.2021 14:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»