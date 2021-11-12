В Олонецком районе Карелии потерялась 83-летняя бабушка в красном полупальто

Потерявшая пожилая женщина может идти вдоль дороги, поэтому водителей просят обратить внимание.

Добровольческая поисковая организация России «ЛизаАлерт», которая недавно открыла свое отделение в Карелии, сообщает, в ночь с 11 на 12 ноября в деревне Рыпушкалицы Олонецкого района Карелии 83-летняя Козенченко (Тупицына) Тамара Петровна вышла из дома и не вернулась.

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: xудощавое

Волосы: седые

Была одета: красное полупальто, черная фетровая шляпа.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано обращение к водителям.

«Внимание! Эта пожилая женщина может передвигаться вдоль дороги. Если видели, позвоните на «112», - написано в паблике.