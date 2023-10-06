В Олонецком районе Карелии простились с погибшим на СВО бойцом

В деревне Верховье в последний путь проводили Вячеслава Юрьева.

В официальном паблике Олонецкого района сообщили о прощании со старшим сержантом Вячеславом Юрьевым, погибшим в ходе специальной военной операции.

Солдата похоронили на кладбище в деревне Верховье, куда пришло попрощаться очень много неравнодушных людей.

«Имя его навсегда вписано в историю Олонецкого района, республики, нашей страны», — написали в паблике.

Напомним, вчера, 6 октября, глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал фамилии погибших на СВО земляков.