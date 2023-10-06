В Олонецком районе Карелии простились с погибшим на СВО бойцом

В деревне Верховье в последний путь проводили Вячеслава Юрьева.
В официальном паблике Олонецкого района сообщили о прощании со старшим сержантом Вячеславом Юрьевым, погибшим в ходе специальной военной операции.
Солдата похоронили на кладбище в деревне Верховье, куда пришло попрощаться очень много неравнодушных людей.
«Имя его навсегда вписано в историю Олонецкого района, республики, нашей страны», — написали в паблике.
Напомним, вчера, 6 октября, глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал фамилии погибших на СВО земляков.
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