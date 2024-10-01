В Олонецком районе проведут диспансеризацию для детей, находящихся под опекой

Диспансеризация позволит оценить состояние здоровья ребенка.

5 октября с 9:00 до 13:00 в детской консультации пройдет бесплатная диспансеризация для всех несовершеннолетних, находящихся под опекой или попечительством. Об этом сообщили на странице администрации Олонецкого района.

В осмотр включены консультации невролога, окулиста, отоларинголога, хирурга, травматолога, гинеколога, уролога, психиатра, стоматолога (с 3-х лет), эндокринолога (с 5-ти лет). Также включена процедура ЭКГ.

Необходимо сдать клинический анализ крови, анализ мочи — взять с собой и принести в лабораторию с 8:00 до 10:00. Флюорографию (с 15-ти лет) можно пройти на 3 этаже больницы с 9:00 до 12:00.