В Олонецком районе земельные участки вернули в собственность государства

Олонецкий районный суд вернул в собственность поселений отчужденные по поддельным документам земельные участки, сообщает прокуратура Карелии.

Суд удовлетворил два исковых заявления прокурора Олонецкого района к гражданам, незаконно получившим земельные участки в результате совершения коррупционного преступления.

"Два земельных участка были истребованы из чужого незаконного владения, кроме того, из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним исключены записи о государственной регистрации прав собственности", - говорится в сообщении.

Основанием для обращения прокурора в суд послужило то обстоятельство, что полученные ответчиками земельные участки площадью 1490 кв. м и 1473 кв. м. были незаконно отчуждены бывшим главой сельского поселения из государственной собственности на основании поддельных документов.