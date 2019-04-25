В Олонце пройдут гусиные бега

Фестиваль "Олония – гусиная столица" стал традиционным в Карелии. Он пройдет в Олонце 11 мая.

Информация о проведении мероприятия появилась на странице "Карельский-Морозец Паккайне" в соцсети "ВКонтакте".

В программе фестиваля: гусиные бега, с/x ярмарка, конкурсы, водный праздник.

"Гусиной столицей" Олонец называют не случайно. В весенние дни Олонецкая равнина у пернатых пользуется особой популярностью: на местных полях они ежегодно отдыхают и кормятся по пути на север, в тундру. За весну в Олонец прилетает до полутора миллионов гусей. Подавляющее большинство птиц относятся к двум видам – серый гусь и гусь-гуменник.