В Олонце пройдут гусиные бега

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Фестиваль "Олония – гусиная столица" стал традиционным в Карелии. Он пройдет в Олонце 11 мая.
Информация о проведении мероприятия появилась на странице "Карельский-Морозец Паккайне" в соцсети "ВКонтакте".
В программе фестиваля: гусиные бега, с/x ярмарка, конкурсы, водный праздник.
"Гусиной столицей" Олонец называют не случайно. В весенние дни Олонецкая равнина у пернатых пользуется особой популярностью: на местных полях они ежегодно отдыхают и кормятся по пути на север, в тундру. За весну в Олонец прилетает до полутора миллионов гусей. Подавляющее большинство птиц относятся к двум видам – серый гусь и гусь-гуменник.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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