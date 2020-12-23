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В онкодиспансере Карелии открылось новое амбулаторно-поликлиническое подразделение

Новости. Общество
16:28, 24 Декабря 2020
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова
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Новое амбулаторно-поликлиническое подразделение республиканского онкологического диспансера разместилось в здании бывшего дома сестринского ухода на ул. Мичуринской.

Дополнительные возможности для организации амбулаторной специализированной медицинской помощи пациентам с подозрением на онкологическую патологию оценил глава Карелии Артур Парфенчиков.

В помещениях первого этажа выполнен капитальный ремонт, оформлена навигация, созданы комфортные условия для ожидания обследования. Средства для этого – более 16 млн рублей – изысканы в бюджете Минздрава Карелии.

За счет средств федерального бюджета в рамках программы по борьбе с онкологическими заболеваниями национального проекта "Здравоохранение" новое подразделение РОД оснащено высокотехнологичным медицинским оборудованием, включая аппарат МРТ, маммограф с функцией томосинтеза и пункционной приставкой для биопсии молочной железы под рентгеновским контролем, аппараты УЗИ, эндоскопическую технику. Здесь предусмотрено проведение всех исследований, которые позволяют успешно на начальной стадии диагностировать онкологические заболевания.

Как отметил главный врач онкодиспансера, главный онколог Карелии Ерванд Хидишян, в настоящее время проводится работа по получению разрешительных документов для начала эксплуатации нового оборудования. Аппарат магнитно-резонансной томографии (это уже третий новый аппарат МРТ в Карелии) функционирует в тестовом режиме. Цель преобразований – улучшение первичной диагностики онкопатологий и контроля проводимого лечения. Новый амбулаторный центр рассчитан, в первую очередь, на жителей Прионежского, Пудожского, Суоярвского, Олонецкого и Пряжинского районов, поэтому в онкоцентре на Мичуринской планируется организация пансионата для иногородних пациентов.

Глава республики поблагодарил Минздрав Карелии и специалистов медицинских организаций, которые, несмотря на сложную ситуацию, в условиях пандемии коронавируса продолжают в полном объеме выполнять задачи, обозначенные в национальном проекте "Здравоохранение".

Так, для онкологической службы в этом году закуплено более 40 единиц современного медицинского оборудования. В районах республики создаются центры амбулаторной онкологической помощи. Такой ЦАОП успешно работает в Костомукше, следующий откроется в Сегеже, затем – в Сортавале, где планируется создание центра реабилитации онкобольных.

"Сегодня мы занимаемся не только вопросами новой коронавирусной инфекции. Мы понимаем, что у нас сохраняются и задачи, и проблемы по другим заболеваниям, в частности, по онкологии. И поэтому сегодня спроектирован совершенно новый современный онкоцентр. Но главная задача, которую ставят перед собой минздрав, специалисты - это, конечно, минимизировать число пациентов для будущего онкоцентра. И здесь очень важно создание таких межрайонных центров оказания онкологической помощи, чтобы эта помощь была максимально удобной, комфортной, приближенной, понятной для населения", - отметил Артур Парфенчиков.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Алексей84
2020-12-24 17:05:59
А где вы найдёте настоящих врачей? Кто там будет работать? Те "специалисты", которые есть, ничего не знают и не понимают в своей работе. Сплошной непрофессионализм и хамство в адрес пациентов. Поэтому и существует высокая смертность среди онкобольных.

И так дело обстоит не только в Республиканском Онкодиспансере.

Например, Петрозаводская БСМП. Госпоже "математиковой" передаю большой и пламенный привет! Пусть задумается над своим поведением.
Гость
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