В онкоцентре Карелии установили суперсовременное оборудование, которое может обнаружить рак в зародыше

В централизованной цитологической лаборатории Республиканского онкологического диспансера установили современное оборудование, позволяющее применять передовые методы лабораторной диагностики, сообщили в Минздраве Карелии.

В этом году по нацпроекту «Здравоохранение» для онкодиспансера приобретен комплект оборудования для проведения исследования методом жидкостной цитологии. Стоимость новой техники составила 22,6 млн рублей.

Как рассказал заведующий лабораторией Вячеслав Перов, этот метод специалисты применяют при подозрении у женщин на онкологию или дисплазию. По сравнению с традиционными исследованиями, применяемыми для скрининга рака шейки матки, метод жидкостной цитологии более информативен. Он позволяет выявить атипию клеток с чувствительностью 98 % на ранних стадиях развития заболевания.

Все процессы полностью автоматизированы, стандартизированы. В планах – внедрение жидкостной цитологии для ПЦР-диагностики вируса папилломы человека высокого онкогенного риска и исследования на антигены, по результатам которого можно оценить возможность заболевания раком в будущем.

Артур Парфенчиков отметил важность оснащения онкологической службы современной техникой для качественной диагностики заболеваний.

«У нас есть специалисты, но для максимально эффективной работы нужны современные условия. Строительство нового онкодиспансера - одна из ключевых задач, над которой сейчас работаем с федеральным центром. Вчера вместе с Валентиной Николаевной Пивненко провели очередную встречу с представителями российского Минздрава. Рассчитываем, что республика получит финансирование на этот проект», - отметил глава республики.