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На предприятии "Карелиан Вуд Кампани" завершен аудит сертификационной оценки цепи поставки

Новости. Общество
09:10, 04 Ноября 2020
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Лесозаготовительное деревообрабатывающее предприятие ООО "Карелиан Вуд Кампани" прошло плановый сертификационный аудит цепочки поставок и контролируемой древесины.

Проверка на соответствие требованиям сертификационных стандартов FSC на предприятии проведена независимой аудиторской компанией NEPCon (ООО "НЭПКон").

По итогам аудиторской проверки предприятие получило положительную оценку действующей системы контроля поставок. Итоговый вариант отчета и решение о сертификации по условиям аудита будет принято в течение полутора месяцев с момента окончания оценки.

Сертификация цепочки поставок – необходимое условие для всех юридических лиц, задействованных в обороте продукции с маркировкой FSC. ООО "Карелиан Вуд Кампани" (FSC - С023389) следует принципам и критериям Российского национального стандарта добровольной лесной сертификации по схеме Forest Stewardship Council ®, включая контроль за цепочкой поставок.

"В интересах развития ответственно управляемого лесопользования предприятию принципиально важно регулярно подтверждать контролируемое происхождение лесосырья и качество продукции, произведенной при минимальном воздействии на окружающую среду, - отмечает генеральный директор ООО "Карелиан Вуд Кампани" Антон Цхай. – Компания системно повышает промышленную безопасность и экологию производства. К примеру, на 2021 год запланированы работы по обновлению коалесцентных модулей локальных очистных сооружений, исключающих превышение установленных концентраций твердых веществ при сбросе ливневых сточных вод".

Большая часть лесопильной продукции ООО "Карелиан Вуд Кампани" идёт на экспорт, объем выпускаемых предприятием пиломатериалов каждый год увеличивается, растет эффективность производства, продолжается модернизация оборудования, обновлена автоматика на ключевых производственных переделах – участке лесопиления и участке пакетирования, готовится комплексный ремонт ленточнопильного станка и фрезерно-брусующего агрегата, а также ряд инфраструктурных проектов.

Справочно: ООО "Карелиан Вуд Кампани" (Республика Карелия) вошло в состав Segezha Group в январе с.г. Мощность - 120 тыс. м3 пиломатериалов в год. За 9 месяцев текущего года объем произведенной продукции составил 79 990 м3 (за аналогичный период прошлого года - 76 335 м3).  Отгрузка г/г увеличилась с 79 811 м3 в 2019 г. до 87 555 м3 в 2020-м.

 

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