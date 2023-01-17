В отделе экспертизы трупов в Петрозаводске прошли профориентационные занятия

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал об укреплении судебно-медицинской службы в республике.

Как написал на своей странице министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, в отделе экспертизы трупов Бюро судмедэкспертизы доктор медицинских наук, профессор кафедры анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии, патологической анатомии, судебной медицины Мединститута ПетрГУ Ольга Лаврукова провела профориентационные занятия со студентами института.

По итогам занятий с претендентами на целевые места в ординатуре руководство Бюро провело предметную беседу.

«К работе в районных отделениях Бюро судмедэкспертизы в этом году приступили два специалиста, которые закончили целевую ординатуру в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. И. П. Павлова. Целевое обучение в ординатуре по специальности Судебно-медицинская экспертиза проходят ещё три ординатора, — рассказал Михаил Охлопков. — Привлекаются кадры и из других регионов страны. Так, один из ординаторов приехал из Волгограда».

Как отметил глава Минздрава, всем выпускникам предстоит работать, в том числе в новом здании Бюро, которое строится на Высотном проезде в Петрозаводске.