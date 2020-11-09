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В отделении Пенсионного фонда Карелии назначен новый руководитель

Новости. Общество
13:58, 10 Ноября 2020
фото: © Пенсионный фонд РФ по Республике Карелия
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Спустя два года после смерти прежнего управляющего Николая Левина отделение Пенсионного фонда Карелии возглавила Юлия Ермакова.

Как сообщается в паблике Пенсионного фонда Карелии, 6 ноября в соответствии с постановлением Правления ПФРФ управляющей отделением Пенсионного фонда по Республике Карелия назначена Ермакова Юлия Валерьевна.

Более 20 лет трудовой деятельности Ермаковой Юлии Валерьевны связаны с работой в органах социального обеспечения, из них более 15 лет – в системе Пенсионного фонда Российской Федерации Республики Карелия.

В 2004 году, с поступлением на работу в ПФР, Юлия Валерьевна занимала должности специалиста, ведущего специалиста, главного специалиста в отделе назначения и перерасчета пенсий Управления ПФР в г. Петрозаводске. В январе 2012 года стала заместителем управляющего петрозаводским Управлением ПФР, в 2016 году заняла должность заместителя управляющего Отделением ПФР по Республике Карелия.

Юлия Валерьевна в полной мере обладает качествами, необходимыми для руководителя, ее отличают высокий уровень организаторских способностей, знаний, умение определить наиболее правильный путь при достижении поставленных целей, целеустремленность при решении сложных профессиональных задач.

За высокие профессиональные достижения Юлия Валерьевна поощрялась Благодарностью и Почетной грамотой Отделения, в 2014 году ей объявлена Благодарность Министерства труда и занятости Республики Карелия, в 2016 году вручено Благодарственное письмо Главы Республики Карелия, в 2019 объявлена Благодарность Председателя Правления ПФР.

Напомним, ранее управляющим отделением Пенсионного фонда по Республике Карелия был экс-мэр Петрозаводска Николай Левин, который скоропостижно скончался на 60 году жизни 13 октября 2018 года.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-10 15:05:34
Ну хоть компетентный руководитель в пенсионном фонде РК появился.
бюджет
2020-11-10 14:23:53
Нам не новый руководитель нужен, а новая пенсия!
Гость
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