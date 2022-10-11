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В ответе за тех, кого родили: как увеличить алименты законным способом

Новости. Общество
09:30, 08 Ноября 2022
фото: © forexdengi.com

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Семейный кодекс предоставляют широкие возможности в защите прав ребёнка

Многие дети остаются без алиментов только ввиду юридической безграмотности родителей. Между тем семейный кодекс нашей страны практически исключает шансы недобросовестного экс-супруга уйти от выплат на ребёнка.

Алименты процентные и фиксированные

Наиболее распространенный способ или предлог не платить алименты — нестабильные и неофициальные заработки. Казалось бы, в таком случае взыскивать положенный процент не с чего. Однако семейный кодекс наряду с выплатами в долях предусматривает и выплаты в фиксированной сумме. Рассчитываются они по расходам на содержание ребёнка, документальное подтверждение которых предоставляется суду. На алименты в твёрдой сумме можно рассчитывать и в ряде других случаев. Например, когда ребёнок остается с обоими родителями, но один из которых менее обеспечен.


фото: © rualimenty.ru

В случае же официальных заработков размер выплат можно существенно увеличить. Ибо алименты закон обязывает платить не только с заработной платы, но и с других источников дохода — от предпринимательской прибыли и перепродаж недвижимости до налоговых вычетов и процентов по банковским вкладам. Как известно, на одного ребёнка размер алиментов составляет 25% от дохода, на двух — 33%, на трёх и больше — 50%.

Диапазон выплат

Существуют и минимальные суммы, которые экс-супруга или супруг получат гарантированно. Так, при наличии официальной работы минимум составит четверть от МРОТ, в случае регистрации на бирже труда — четверть от пособия по безработице, в случае фиксированной выплаты — половина прожиточного минимума на ребёнка. Суд исходит из того, что содержат детей оба родителя. Кроме того, пока ребёнку не исполнилось три года, мать имеет право получать алименты и на себя. Причём если ребёнок до года, то алименты в величину прожиточного минимума суд назначает гарантированно. А если от года до трёх, то уже учитывает доходы матери.


фото: © Andrey_Popov / shutterstock

Ограничен размер алиментов и сверху. Так, в большинстве случаев у бывшего супруга не удерживают больше половины заработка, за исключением ряда обстоятельств. К примеру, при наличии большой задолженности по алиментам планку могут повысить до 70%. Увеличить размер выплат суд вправе, и когда ребёнку требуются дорогостоящие лекарства или он нуждается в реабилитации в связи с инвалидностью.

На размер алиментов влияет и ряд других условий. Так, если бывший супруг снова развёлся и оставил ребёнка после второго брака, то вместо 25% на одного он будет обязан платить по 16,5% на каждого. В сторону уменьшения алименты могут быть пересмотрены и в связи со здоровьем плательщика, его низким доходом или необходимостью содержать других иждивенцев.

Порядок действий

Право на алименты есть у отцов и матерей, с которыми остались жить дети, а также у опекунов, попечителей и органов опеки и попечительства. Выплачиваются они тогда, когда родители не договорились или не заключили добровольного соглашения о содержании детей, заверенного нотариально.


фото: © ulpravda.ru

В большинстве случаев стоит обращаться с заявлением в мировой суд. Кроме собственно назначения алиментов, он может пересмотреть размер выплат, взыскать неустойку из-за задержки в перечислении или освободить от выплат полностью. В более запутанных случаях придётся идти в городской или районный суд. Например, когда требуется установить, кто мать или отец ребёнка, или предстоит развод с разделом имущества. 

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