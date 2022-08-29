В оздоровительном центре «Солнечный остров» в Карелии установлено уникальное устройство

В водно-оздоровительном центре «Солнечный остров» впервые в Карелии установлено уникальное устройство «Искусственное солнце».
Управляемый компьютерной программой аппарат излучает световой поток, равный по своим характеристикам солнечному.
Эта отечественная разработка запатентована и уже приобретена рядом стран.
Подробности читайте в статье «Солнечный остров — место, где светло и тепло»
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