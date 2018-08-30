В Париже Ольга Бузова без макияжа и напугала фанатов

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Интернет-пользователи упрекнули звезду в том, якобы в столице моды она выглядела "страшной" и "пугала людей".
32-летняя Ольга Бузова редко появляется на публике без косметики, к тому же чаще всего отдает предпочтение не легкому, а насыщенному мейкапу. Каково же было удивление ее поклонников, когда артистка, приехав в столицу Франции, отказалась от макияжа вовсе, пишет lady.
Вместе с подругой звезда "Дома 2" прогулялась по Парижу, поужинала в ресторане, а затем отправилась на концерт Бритни Спирс. И за все это время Ольга воспользовалась лишь блеском для губ.
Впрочем, вместо того чтобы похвалить Бузову за смелость и естественность, фанаты в своем большинстве выразили артистке свое возмущение и упрекнули звезду в том, якобы в столице моды она выглядела "страшной" и "пугала людей".
"Звезда называется. А потом думают, что русские все страшилища", "Ужас какой! Где ресницы, где глаза? Накрасься быстро!", "Оля, не пугай людей и не позорься! Или тебе одолжить тушь?", "В Париже как дурнушка. Вообще на себя не похожа", — написали они.
Отмечается, что интернет-пользователи любят критиковать Бузову: стиль певицы, а также ее внешность часто становятся предметом обсуждений и критики в Сети. Однако мнение хейтеров Бузову не заботит: она продолжает выпускать песни и вести собственный бизнес. Недавно стало известно, что артистка расположилась на шестом месте в рейтинге главных звезд по версии Forbes.
Узнала Бритни в 13 лет именно с этой песни 🤪🤪🤪 узнала и полюбила ❤️ у меня дома висели её постеры над кроватью, и все тетрадки были обклеены её фотографиями, вплоть до окончания института 😂😂😂 прошло столько лет, (19 🤦🏻♀️), а я по-прежнему её люблю, и радуюсь как ребёнок на её концертах 👸🏻 П - постоянство 🙌🏻 Спасибо моим @anton_bo и @bakeevdima за компанию, и моей @olya.des за то, что уже столько лет мы вместе на одной волне 🌊 Простоять 2 часа в очереди, и 2 часа у сцены, чтоб видеть нашу любимую на расстоянии вытянутой руки 🙌🏻 А кого вы любите также сильно? ❤️
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