В Париже Ольга Бузова без макияжа и напугала фанатов

Интернет-пользователи упрекнули звезду в том, якобы в столице моды она выглядела "страшной" и "пугала людей".

32-летняя Ольга Бузова редко появляется на публике без косметики, к тому же чаще всего отдает предпочтение не легкому, а насыщенному мейкапу. Каково же было удивление ее поклонников, когда артистка, приехав в столицу Франции, отказалась от макияжа вовсе, пишет lady.

Вместе с подругой звезда "Дома 2" прогулялась по Парижу, поужинала в ресторане, а затем отправилась на концерт Бритни Спирс. И за все это время Ольга воспользовалась лишь блеском для губ.

Впрочем, вместо того чтобы похвалить Бузову за смелость и естественность, фанаты в своем большинстве выразили артистке свое возмущение и упрекнули звезду в том, якобы в столице моды она выглядела "страшной" и "пугала людей".

"Звезда называется. А потом думают, что русские все страшилища", "Ужас какой! Где ресницы, где глаза? Накрасься быстро!", "Оля, не пугай людей и не позорься! Или тебе одолжить тушь?", "В Париже как дурнушка. Вообще на себя не похожа", — написали они.

Отмечается, что интернет-пользователи любят критиковать Бузову: стиль певицы, а также ее внешность часто становятся предметом обсуждений и критики в Сети. Однако мнение хейтеров Бузову не заботит: она продолжает выпускать песни и вести собственный бизнес. Недавно стало известно, что артистка расположилась на шестом месте в рейтинге главных звезд по версии Forbes.