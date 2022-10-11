В парламенте Карелии назвали «дохлой кошкой» проект об особом порядке административного наказания для депутатов

Инициатива оппозиционных фракций Заксобарния республики о привлечении к административной ответственности депутатов в особом порядке вызвала бурную дискуссию на парламентском комитете по законности и правопорядку.

На заседании Комитета по законности и правопорядку 6 декабря депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Андрей Монастыршин представил проект федерального закона «О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Авторы инициативы предлагают дополнить Кодекс статьей, согласно которой решение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении депутата законодательного органа субъекта Российской Федерации может принимать только прокурор региона. Они ссылаются на Уголовный кодекс, где предусмотрен особый порядок возбуждения дел против депутатов.

«Это позволит исключить злоупотребление некоторыми должностями лицами, в том числе сведение счетов. Это как раз и будет той гарантией деятельности депутата законодательного органа субъекта по РФ, которое прописано в 414 федеральном законе. Здесь только приведение закона в соответствии с федеральным законодательством. Пока эта норма в законе отсутствует», — сказал на заседании комитета Монастыршин.



Фото: © КПРФ В КАРЕЛИИ

Председатель комитета по законности и правопорядку Сергей Шугаев эмоционально отреагировал на данную инициативу оппозиционных фракций: «Надо было решить этот вопрос, подошли бы, сказали, объяснили. Бросили дохлую кошку под дверь — разбирайся, генерал!»

Шугаев выразил сомнения в необходимости вносить изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.



Фото: © Законодательное собрание Карелии

«Допустим, нарушил правила на дороге, только прокурор может наказать. Нарушил правила общественного поведения в местах с массовым пребыванием людей — только прокурор. Вы закрываетесь документом — удостоверением депутата. И тем самым подставляете людей, которые волей или случайно оказались рядом, и с ними разбирается полиция. Вы чистый? Так получается?», — рассуждал руководитель комитета.

По словам Андрея Монастыршина, никто не собирается освобождать депутата от административной или уголовной ответственности.

«Прокуратура контролирует законность, она будет контролировать правомерно ли органы МВД принимают решение о возбуждении административного дела. Очень большое количество сведения счетов, в том числе и по политическим, и по личностным мотивам существует. 9 мая за мое поздравление граждан полиция сфабриковала дело против партии на 500 тысяч рублей», — приводил примеры депутат от коммунистов.

«Кто вам мешает по данному случаю на полковника Иванова. Сидорова, Петрова написать заявление в прокурору, чтобы он разобрался?», — парировал Шугаев.

Доводы представителей оппозиции о том, что они хотят привести норму КОАПа в соответствии с 4414 федеральным законом, не нашли понимания у членов комитета.

«Конституция гласит, что все равны перед законом. А в настоящий момент вы выделяете депутатское объединение в отдельную категорию», — заявили на заседании.

Дискуссия, длившаяся по данному вопросу более часа, плачевно закончилась для коммунистов и яблочников. Комитет не поддержал проект.