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В парламенте Карелии объяснили, почему власти не могут прекратить пьяные дебоши в ночных барах

Новости. Общество
12:13, 13 Июля 2021
фото: pixabay

Муниципальные власти в Карелии не способны справиться с ночной продажей алкоголя в заведениях общественного питания из-за недостатка полномочий, поэтому им надо дать такие права.

Об этом говорится в проекте обращения Законодательного собрания республики к правительству России, которое обсуждалось сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике.

Автор проекта депутат Виталий Красулин рассказал о многочисленных жалобах населения на поведение посетителей ночных заведений.

«Жалобы поступают от населения в большом количестве… Есть конкретные примеры на Перевалке — там бары, кругом частный сектор. Портят имущество граждан, угрожают — подожжем забор или дом, и люди там ночами дежурят», — рассказал депутат.

По его словам, недобросовестные владельцы таких заведений ничего не делают, чтобы обеспечить порядок, а у муниципальных властей недостаточно полномочий, чтобы наказать предпринимателей — торговля алкоголем регулируется на федеральном уровне.

Что позволит властям остановить пьяные дебоши, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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кир
2021-07-13 15:44:56
Пьянство - это единственный доступный способ выживания наших людей в смертельном и страшном мире.
Os
2021-07-13 13:57:26
Да не так уж часто власти дебошируют в барах.
Leopol'd
2021-07-13 13:37:33
Ой лукавит депутат. Какие еще нужны полномочия, чтобы пресечь хулиганство? Полиция и гвардия есть, пугнуть хозяев проблемами с властями тоже можно.
А вот денег поиметь с кафешек хочется, знает что прибыльно.
Вот для этого полномочий мало.
наташка
2021-07-13 14:21:16
Leopol'd/сашка, припугивальщик агрекалчнутый, припугни их на читках стишками и в своей либероидной газетенке пропесочь :)
Изя
2021-07-13 13:07:55
Молодец депутат имеет опыт по организациии бардаков и дебошей в Сулажгоре . Надо сделать наоборот ))) :)
Гость
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