В парламенте Карелии объяснили, почему власти не могут прекратить пьяные дебоши в ночных барах

Муниципальные власти в Карелии не способны справиться с ночной продажей алкоголя в заведениях общественного питания из-за недостатка полномочий, поэтому им надо дать такие права.

Об этом говорится в проекте обращения Законодательного собрания республики к правительству России, которое обсуждалось сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике.

Автор проекта депутат Виталий Красулин рассказал о многочисленных жалобах населения на поведение посетителей ночных заведений. «Жалобы поступают от населения в большом количестве… Есть конкретные примеры на Перевалке — там бары, кругом частный сектор. Портят имущество граждан, угрожают — подожжем забор или дом, и люди там ночами дежурят», — рассказал депутат. По его словам, недобросовестные владельцы таких заведений ничего не делают, чтобы обеспечить порядок, а у муниципальных властей недостаточно полномочий, чтобы наказать предпринимателей — торговля алкоголем регулируется на федеральном уровне. Что позволит властям остановить пьяные дебоши, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».