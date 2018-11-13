В парламенте Карелии обсудят причины закрытия детсада на Ленинградской

Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Законодательного собрания Карелии обсудит причины закрытия детсада на Ленинградской.

Соответствующий вопрос значится в повестке заседания комитета, который начнет свою работу 14 ноября в 14.15.

Так, депутатам представят информацию о причинах закрытия детского сада № 53, определении воспитанников в дошкольные образовательные организации города, трудоустройстве сотрудников дошкольного учреждения, а также о результативности (эффективности и экономности) использования средств бюджета республики, направленных на приобретение и реконструкцию нежилого здания.

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