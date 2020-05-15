В парламенте Карелии призвали погасить долги перед работниками АО "Карелия ДСП"

По инициативе спикера Законодательного Собрания Элиссана Шандаловича на Комитете по экономической политике рассмотрели ситуацию на заводе "Карелия ДСП", работники которого опасаются закрытия предприятия.

12мая в карельский парламент поступило открытое обращение, в котором трудовой коллектив выражает крайнюю обеспокоенность за дальнейшую судьбу расположенного в Пиндушах предприятия и его работников. По просьбе Элиссана Шандаловича на место выехал депутат от Пиндушского городского поселения Алексей Исаев.

"Нужно отметить, что в декабре 2019 года в связи с поступившей от жителей Медвежьегорского района информацией о перебоях в работе "Карелия ДСП" Законодательное собрание уже направляло запросы о текущем положении дел в органы исполнительной власти республики. В ответ сообщалось, что завод работает в штатном режиме, увольнения работников и простоя предприятия не планируется. Однако сегодня на предприятии ситуация иная. Мы лично в этом убедились", - сказал Алексей Исаев.

В четверг, накануне заседания комитета, депутат встретился с трудовым коллективом и с руководством компании.

"На предприятии был издан приказ о временной остановке завода с середины апреля до 1 июня, все работники находятся в простое. Заработная плата выплачена за март, есть задолженность за апрель, и на сегодняшний день нет понимания, когда она будет погашена. Работники не видят и не верят в возможность начала работы предприятия после 1 июня. Законодательное Собрание Республики Карелия не может оставаться в стороне от сложной ситуации, которая складывается на градообразующем предприятии", - сказал Алексей Исаев.

По словам коммерческого директора АО "Карелия ДСП" Николая Богатырева, собственник заинтересован в сохранении рабочих мест и дальнейшей работе завода. В настоящее время по вопросу господдержки ведутся переговоры с правительством республики. На складах предприятия из-за пандемии коронавируса находится готовая к отгрузке продукция на сумму 16,9 млн рублей. Ее реализация позволит погасить долги по зарплате перед трудовым коллективом. Общая задолженность предприятия перед контрагентами составляет порядка 140 млн рублей.

Заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия по вопросам экономики Дмитрий Родионов рассказал, что в настоящее время рассматривается возможность выдачи АО "Карелия ДСП" льготного займа через Фонд развития промышленности республики. При принятии этого решения должна быть уверенность в возврате бюджетных средств. Вице-премьер правительства также предложил руководству предприятия обратиться в банк за получением льготного кредита на выплату заработной платы и активнее взыскивать дебиторскую задолженность.

"Мы готовы рассматривать различные механизмы помощи предприятию, но по отчетности мы видим, что сегодня есть колоссальная дебиторская задолженность. Этих денег хватит, чтобы заводу выйти из кризиса и своевременно выплачивать зарплату", - отметил Дмитрий Родионов.

Председатель комитета Лариса Жданова призвала представителя АО "Карелия ДСП" как можно быстрее погасить все долги перед трудовым коллективом, чтобы люди смогли пережить сложный для завода период.

"Мы так и поступим, оперативно решим этот вопрос", - заверил коммерческий директор завода Николай Богатырев.

"Подобные ситуации требуют от нас незамедлительного рассмотрения, поэтому Законодательное собрание выступило площадкой для обсуждения проблемной темы. Мы выслушали работников предприятия, представителей бизнеса и позицию правительства Республики Карелия. Ситуация требует пристального внимания. На заводе трудятся более 300 человек, это более 300 семей, которые могут остаться без средств к существованию. Задача депутатов - сделать все возможное, чтобы защитить права и интересы жителей", - подчеркнул председатель Заксобрания Элиссан Шандалович.

По итогам обсуждения вопроса парламентский комитет рекомендовал правительству Карелии вести дальнейшее взаимодействие с предприятием. Депутаты продолжат держать на контроле ситуацию на градообразующем предприятии поселка Пиндуши.