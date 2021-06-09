В парламенте Карелии раскритиковали руководство троллейбусного предприятия и не дали ему денег

Комитет по бюджету парламента Карелии отказался поддержать поправку к законопроекту о внесении изменений в бюджет о выделении денег на покупку троллейбусов МУП «Городской транспорт».

С такой инициативой выступила депутат Эмилия Слабунова.

«Чтобы люди ездили в человеческих условиях, не унижающих их достоинство и обеспечивающих их безопасность», — пояснила Слабунова.

Большинство членов комитета проголосовало против этой поправки.

По мнению депутата Владимира Семенова, финансировать из бюджета МУП «Городской транспорт», это «вливать деньги в пустоту».

«Они (руководители предприятия — прим. ред.) много раз приходили в ЗакСобрание за последние 10 лет — то, что я знаю. На вопрос, представьте экономический анализ работы троллейбусного управления закатывали глазки», — заявил депутат.

Какие претензии есть к руководству МУП «Городской транспорт», читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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