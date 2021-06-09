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В парламенте Карелии раскритиковали руководство троллейбусного предприятия и не дали ему денег

Новости. Общество
14:35, 10 Июня 2021
фото: администрация Петрозаводска

Комитет по бюджету парламента Карелии отказался поддержать поправку к законопроекту о внесении изменений в бюджет о выделении денег на покупку троллейбусов МУП «Городской транспорт».

С такой инициативой выступила депутат Эмилия Слабунова.

«Чтобы люди ездили в человеческих условиях, не унижающих их достоинство и обеспечивающих их безопасность», — пояснила Слабунова.

Большинство членов комитета проголосовало против этой поправки.

По мнению депутата Владимира Семенова, финансировать из бюджета МУП «Городской транспорт», это «вливать деньги в пустоту».

«Они (руководители предприятия — прим. ред.) много раз приходили в ЗакСобрание за последние 10 лет — то, что я знаю. На вопрос, представьте экономический анализ работы троллейбусного управления закатывали глазки», — заявил депутат.

Какие претензии есть к руководству МУП «Городской транспорт», читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Урбанист
2021-06-10 15:13:47
Надо проверить слабунову на премет сотрудничества со структурами навального. Уже направил предложение куда следует
кир
2021-06-10 15:04:48
Присоединить Олонецкие земли к Питеру - сразу проблем станет меньше. И никаких органов власти вместе с надстройками не надо будет содержать. У местных поубавится желание фрондировать и присоединиться к финикам.
Os
2021-06-10 14:56:15
Во всем мире транспорт общестаенный дотируется. Чтобы он прибыль приносил, нужно пренебрегать безопасностью пассажиров. Пока катастрофа не произойдет, ничего не выделят.
юнипер95
2021-06-10 14:53:19
галино наследство как фантомная боль, преследует город.
Слабунова чисто пиарится перед выборами, надо еще пяток лет просидеть в теплом кресле
театральный критик
2021-06-10 14:51:59
Весь депутатский срок плакатиками на мосту трясла за ночного фотографа, а теперь вдруг озаботилась проблемами горожан. Пусть сходит на очередную правозащитную прогулку с агрекалчнутыми, может отпустит.
Leopol'd
2021-06-10 14:48:53
А если директоров менять раз в квартал, то наверное еще эффективнее заработают! Сейчас меняют раз в полгода-год...
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