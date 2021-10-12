В парламенте Карелии увеличат допустимое число заместителей председателей профильных комитетов

Руководители депутатских комитетов смогут иметь трех замов.

Комитет по законности и правопорядку парламента Карелии одобрил 12 октября предложение группы депутатов из нескольких фракций внести изменения в регламент республиканского парламента, которые предусматривают увеличение числа заместителей у руководителей профильных комитетов. Сейчас количество заместителей не может превышать двух, а если предложенные изменения утвердит Законодательное собрание, это число вырастет до трех.

По словам одного из авторов этой поправки, члена фракции «Единой России» Алексея Хейфеца, изменения направлены на повышение эффективности работы карельского парламента и поддержаны всеми его фракциями.

«Дело в том, что количество комитетов уменьшилось, количество фракций увеличилось, и увеличение количества замов председателя комитета позволит нам более оперативно использовать наши ресурсы, – пояснил Алексей Хейфец. – Это совершенно необязательно, что должно быть три зама в комитете, но, по крайней мере, такая возможность будет».