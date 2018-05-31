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Новости. Общество
16:42, 31 Мая 2018

В перинатальный центр завезли более 1700 единиц медтехники

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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал об оснащении перинатального центра в Петрозаводске новым оборудованием.

"В новый перинатальный центр Петрозаводска прибыли более 1700 единиц медицинской техники, включая магнитно-резонансный томограф, рентгеновский аппарат, маммограф, аппараты для ультразвуковой диагностики, искусственной вентиляции легких, мониторы слежения за состоянием пациентов, лабораторное оборудование", - написал он "ВКонтакте".

"В отделении патологии беременности, где женщины могут проводить по несколько недель, – двухкомнатные боксы с санузлом и душевой. Комнаты на одного-двух человек оснащены специальными кроватями и кнопкой вызова врача", пояснил глава республики.

Напомним, строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте в карельской столице ведется с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились. На сегодняшний день это самый известный в Карелии государственный долгострой.

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