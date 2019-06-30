В первый день июля в Карелии ожидаются грозы и сильный ветер

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По прогнозам синоптиков, на территории республики в понедельник, 1 июля будет тепло, но ожидаются грозы и усиление ветра.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, в понедельник, 1 июля ожидается облачная с прояснениями погода.
Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди. Днем местами грозы.
Ветер южный, юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 8-13 м/с, при грозах порывы 15-17 м/с.
Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, местами до 0, днём +13…+18, по южным районам местами до +25 градусов.
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