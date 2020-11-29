В первый день зимы в Карелии потеплеет до нуля и пойдет мокрый снег

О погоде на 1 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 1 декабря будет облачно.
Пройдут осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный умеренный.
Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем 0, -2°С . Атмосферное давление будет слабо падать.
В районах Карелии будет облачная с прояснениями погода.
Пройдут осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.
Температура ночью 0, -5°С, местами до -8°С, днем -3, +2°С.
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