В первый класс вместе с "Баренц Групп"

Сегодня в Школе № 7 города Петрозаводска, район Соломенное, состоялся праздник посвящения в Первые классы.

Как обычно собрались маленькие детки, вступающие на долгий путь науки и их родители.

Первый класс-это самое начало большого и очень тяжелого пути становления человека. Ведь сегодня этот первоклассник еще маленький, а уже завтра это состоявшаяся личность, которая выбирает свой путь.

В этот ответственный день строительная компания "Баренц Групп" тоже не осталась в стороне. Представители компании приехали поздравить маленьких первоклашек со вступлением в школьную жизнь.

Сегодня строительная компания "Баренц Групп" старается участвовать во всех социальных проектах города, в том числе и в таких небольших, но очень приятных праздниках.

Компания "Баренц Групп" приглашает всех познакомиться с жилыми комплексами к себе в офис продаж на К.Маркса, д.1а, или по телефону 331-331.

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