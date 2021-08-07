В Петербурге мужчина умер после шлепка по ягодицам: ударивший заподозрил в нём угонщика

В Петербурге мужчина заподозрил в незнакомце рядом со своей машиной угонщика, ударил его по ягодицам, после чего тот умер.

Ночью 9 августа в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что при попытке проникновения в его «Митсубиши Паджеро 4» у дома 23/1 по улице Кораблестроителей вору стало плохо. Об этом сообщает «Фонтанка».

Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов зафиксировали труп. Погибшему навскидку дали 20 лет, одет он был во всё чёрное.

Как рассказал заявитель, ночью у него на брелоке сработала сигнализация. Он вышел на улицу и увидел у своего «Паджеро» неизвестного. Он что-то делал у капота. Мужчина подошёл к незнакомцу со спины и шлёпнул по ягодицам, после чего тот упал и более не шевелился. Приехавшие медики констатировали смерть. Видимых телесных повреждений у умершего не обнаружено. Признаков взлома у машины тоже не нашли.

В дальнейшем издание выяснило, что погибший не был вором, а оказался жертвой обстоятельств. Об этом прессе сообщил родственник умершего.

Как рассказал петербуржец, его близкому в декабре должен был исполниться 21 год. Накануне около двух ночи он взял телескоп и куда-то отправился. Позднее на месте смерти под машиной найдут пустую коробку от прибора. Путь молодого человека можно увидеть на записях с камер, которые изучают оперативники. Умерший работал в губернаторском физико-математическом лицее № 30, вёл кружок ракетостроения. Параллельно учился в ИТМО.

У его родственников нет версий случившегося. В полиции им рассказали то же, о чем ранее писала «Фонтанка». У водителя «Митсубиши Паджеро» сработал брелок, он вышел на улицу и увидел у капота человека, который был чем-то занят. Владелец автомобиля подкрался к нему и легко шлёпнул ниже спины. Молодой человек упал, медики констатировали смерть.