В Петербурге открыли первый легальный бордель с секс-куклами

На выбор будет несколько куколок, например, девушка-эльф и кукла мужского пола.

В Санкт-Петербурге открыли легальный бордель, где вместо живых секс-работниц будут куклы. Публичный дом может посетить любой желающий, но только после совершеннолетия. Об открытии борделя стало известно сегодня, 5 июня, пишет "АиФ".

Организаторы борделя готовы предоставить пока лишь 10 кукол. Отмечается, что все кукольные красавицы сделаны из специального медицинского силикона, поэтому близкое общение с ними абсолютно безвредно для клиентов.

Поговаривают, что особой популярностью будет пользоваться кукла Амина, которая владеет также и навыками массажа. Кроме того, посетители борделя могут безбоязненно обращаться в заведение, куклы будут серьезно обрабатываться, чтобы не допустить распространение половых инфекций.



Встреча с куклой обойдется в среднем 4 тысячи рублей. На выбор будет несколько куколок, например, девушка-эльф. Также есть и кукла мужского пола.