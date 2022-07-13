В Петербурге задержали банду наркоторговцев, работавших в Карелии

Полиция Петербурга задержала 11 участников преступной группы, занимавшейся распространением наркотиков в 19 регионах России через собственную торговую площадку в даркнете.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

«В рамках проведения субрегиональной антинаркотической операции „Канал — Невский щит“ были задержаны 11 активных участников и организаторов данной преступной группы, проживающих в Петербурге и Ленинградской области. Установлена причастность группы к 126 ранее возбужденным и нераскрытым уголовным делам», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, злоумышленники в январе 2020 года зарегистрировали на площадке «Гидра» интернет-магазин Gagarin Shop, в котором торговали мефедроном, гашишем, амфетамином, кокаином, марихуаной и МДМА. Запрещенные вещества распространялись через тайники-закладки в различных районах Санкт-Петербурга, Москвы и 12 областей европейской части России, а также в Карелии, Крыму, Хабаровском, Краснодарском и Пермском краях. В 2022 году после ликвидации «Гидры» правоохранительными органами, сайт Gagarin Shop был зарегистрирован с новым доменом на другой площадке даркнета — Mega.

Среди задержанных — лидер преступной группы, петербуржец 1965 года рождения, 29-летний организатор интернет-магазина, 34-летний куратор торговой площадки, 27-летний фигурант, занимавшийся хранением, перевозкой и распределением товара, двое мужчин, содержавших плантации марихуаны в Ленобласти, трое курьеров-закладчиков, а также две женщины — бухгалтер и закладчица. Восемь человек отправлены в СИЗО, бухгалтер помещена под домашний арест, еще двум фигурантам мера пресечения пока не избрана.

После задержания наркоторговцев оперативники установили координаты 738 тайников с запрещенными веществами, заложенных на территории Петербурга и Ленобласти. При обысках по местам проживания участников преступной группы полицейские изъяли около 20 кг наркотиков, а также приготовленные к сбыту закладки различной массы и четыре автомобиля.

Ранее сообщалось, крупный канал сбыта наркотиков ликвидирован в Карелии.