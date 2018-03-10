В Карелии иностранных студентов отправили на родину из-за наркотиков

Перед учащимися ВУЗов Петрозаводска выступили сотрудники полиции и миграционной службы.

Более двухсот студентов из 15 иностранных государств собрались в ПетрГУ на проведение правовой конференции "Соблюдение иностранными студентами законодательства Российской Федерации", пишут "Невские новости".

Перед учащимися ВУЗов Петрозаводска выступили сотрудники полиции и миграционной службы на такие темы, как пребывание иностранных граждан в России, соблюдение паспортного режима, особое внимание было уделено профилактике употребления запрещенных препаратов.

Вадим Измайлов, замначальника республиканского Управления по контролю оборота наркотиков, привел факты правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. В 2018 году было зарегистрировано три случая нарушений российского законодательства в сфере оборота наркотиков иностранными студентами. Все нарушители были наказаны административным штрафом и отправлены за пределы России.

В конференции принимал участие представитель Общественного совета при МВД Карелии руководитель мусульманской общины Республики, муфтий Саид Абдуль Азиз.

Он призвал студентов уважать и соблюдать законодательство страны, где они живут и учатся.