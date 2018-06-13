В ПетрГУ объявили о новых направлениях для абитуриентов, среди них – перевод и переводоведение

Петрозаводский государственный университет объявил о новых направлениях для поступающих в вуз в этом году.

"В эту приемную кампанию ПетрГУ предлагает абитуриентам новые направления подготовки: 45.03.02 Лингвистика. Профиль "Перевод и переводоведение" (Институт иностранных языков), 44.03.01 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) – профили "Изобразительное искусство и мировая художественная культура", "Технология и дополнительное образование" (Институт педагогики и психологии), 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (заочно; Институт педагогики и психологии)", - сообщает в среду пресс-службы вуза.

На 2018 год министерством образования и науки РФ Петрозаводскому университету установлены контрольные цифры приема граждан для обучения за счет средств федерального бюджета в объеме 1473 места. Из них на направления бакалавриата очно/заочно – 1174/137, по программам магистратуры – 232/212, аспирантура – 16/0, и ординатура – 51/0.

В рамках целевого приема вузу выделено 201 место. В приказе ректора университета особое внимание уделено целевым местам в интересах моногородов (11 моногородов) по педагогическим и медицинским специальностям (29 мест).

Начало приема заявлений от абитуриентов – 20 июня.