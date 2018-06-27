В ПетрГУ сообщили о самом многочисленном выпуске учителей английского языка

В этом году дипломы учителей английского языка получат 69 человек – это самый многочисленный выпуск учителей за всю историю кафедры английского языка Института иностранных языков Петрозаводского госуниверситета, сообщили в вузе.

Так, 43 выпускника получат диплом учителя английского языка с дополнительной специализацией по немецкому, французскому или карельскому языкам.

Также подготовлены 26 студентов других институтов ПетрГУ, для которых специальность "учитель английского языка" станет второй: "учитель начальной школы и английского языка", "учитель географии и английского языка", "учитель информатики и английского языка", а также "учитель физики и английского языка".

"Выпускники Института иностранных языков успешно защитили выпускные квалификационные работы по методике преподавания иностранных языков или по филологии. Результаты действительно впечатляют: 28 оценок "отлично" и 16 оценок "хорошо", - отметили в ПетрГУ.

Вручение дипломов выпускникам Института иностранных языков состоится 29 июня.