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В ПетрГУ заявили, что часть подписей в интернет-петиции о ситуации на Украине – подделка

Новости. Общество
20:28, 02 Марта 2022
фото: сайт ПетрГУ

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Руководство Петрозаводского госуниверситета прокомментировало открытое письмо с призывом остановить военную спецоперацию на Украине, которое распространяется в Сети от имени преподавателей и студентов вуза.

«Коллектив крупнейшего вуза Карелии возмутило открытое письмо против спецоперации, о котором написали соцсети и СМИ. Под обращением поставили подписи более 200 человек. Но подписи собираются без подтверждения личности и принадлежности к вузу», - говорится в сообщении на официальном сайте ПетрГУ.

«Список подписантов в основном состоит из выпускников университета прошлых лет, в настоящее время не имеющих никаких трудовых, образовательных отношений с вузом. В университет поступают сообщения о том, что часть людей из списка подписавшихся не подписывали эти письма. Все это вызывает глубокое возмущение коллектива преподавателей и студентов. Петрозаводский государственный университет одобряет и поддерживает действия Президента Российской Федерации В.В. Путина и Вооруженных сил РФ», – говорится в сообщении.

Ранее Петрозаводский университет объявил, что готов принять на обучение российских студентов, которые столкнулись с ущемлением своих прав или были отчислены из зарубежных вузов. Механизм зачисления и другие организационные вопросы будут отработаны в ближайшее время.

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