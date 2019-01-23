В Петросовете обсудили вопрос организации цивилизованного пляжа в Петрозаводске

Депутаты обратили внимание на то, что в рамках программы "Безопасный отдых" особое значение необходимо придать проработке вопроса по обустройству мест семейного пляжного отдыха на территории города, сообщили в Петросовете.

О необходимости проработки данного вопроса в рамках реализации программы "Безопасный Петрозаводск" шла речь на заседании Постоянной комиссии по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию Петросовета.

В обсуждении приняли участие депутаты городского Совета и специалисты комитета ЖКХ администрации Петрозаводска.

Начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев отметил, что комплекс программных мероприятий "Безопасный Петрозаводск", кроме прочего, включает 4 основных раздела.

Раздел "Безопасная дорога" направлен на решение вопросов безопасности дорожного движения, улучшение дорожной инфраструктуры и транспортной логистики, повышения освещенности и т.д.

"Безопасный дом" связан с расселением аварийного жилья, благоустройством дворов, сносом аварийных сараев и хозпостроек, ремонтом и установкой детских площадок, решением вопросов урегулирования численности безнадзорных животных, ликвидации грызунов и другими задачами.

Направление "Безопасный отдых" затрагивает вопросы обустройства зон отдыха и спортплощадок, установку камер видеонаблюдения, проведение акарицидной обработки территорий и т.п.

"Безопасное детство" включает меры по повышению безопасности детей и подростков и профилактике преступности среди несовершеннолетних петрозаводчан.

Всего в план на 2019 год включены 52 комплексных мероприятия по всем направлениям.

Депутаты Петросовета обратили внимание на то, что в рамках раздела "Безопасный отдых" особое значение необходимо придать проработке вопроса по обустройству мест семейного пляжного отдыха на территории города.

На сегодняшний день в Петрозаводске нет ни одного специально оборудованного пляжа, что является острой проблемой для жителей в летние месяцы. Согласно исследованию Роспотребназдора вода в излюбленных местах отдыха: Пески, Сайнаволок, в районе улицы Московская на Онежском озере, а также на Каменном карьере (микрорайон Ключевая) и в пойме реки Лососинка (Зарецкий парк) - не соответствует требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям. В связи с этим данные пляжи признаны небезопасными и непригодными для купания.

По мнению депутата Павла Сандберга, запрет на купание не противоречит организации зон семейного пляжного отдыха у воды. Далеко не все петрозаводчане в жаркие дни едут к озеру для того чтобы окунуться, многие хотят просто отдохнуть с детьми, позагорать или позаниматься спортом у прохладного водоема. Задача администрации - создать все необходимые для этого условия: к примеру, в Песках привести в порядок территорию, убрать мусор, установить кабинки для переодевания, оборудовать волейбольную и футбольную площадки, организовать пункт спасательной службы.

"Неважно, имеет ли территория официальный статус муниципального пляжа или нет, ежегодно граждане все равно приезжают туда отдыхать и будут продолжать это делать. Задача руководства города - сделать отдых цивилизованным и безопасным. Этому вопросу нужно обязательно уделить отдельное внимание в рамках программы "Безопасный Петрозаводск" и проработать различные варианты решения проблемы", - подчеркнули члены комиссии по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию Петросовета.

Отмечается, что ранее при обсуждении задач и направлений программы "Безопасный Петрозаводск", инициатором создания которой выступил спикер Петросовета Геннадий Боднарчук, на необходимость решения вопросов пляжного отдыха в карельской столице специалистам комитета ЖКХ мэрии указывали и члены постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, экологии и социальному развитию.