В Петрозаводск на Гиперборею приедет известный певец

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На фестивале "Гиперборея-2019" в Петрозаводске 16 февраля выступит известный певец Данко, сообщили в Городском доме культуры.
Международный зимний фестиваль снежных и ледовых скульптур "Гиперборея-2019" состоится с 12 по 16 февраля.
На центральной площадке в створе пр. Ленина 16 февраля выступит российский певец и композитор Данко, которого мы знаем по композициям "Московская ночь", "Малыш", "Мама".
Там же в 19.00 состоится гиперборейский фейерверк.
Ознакомиться с полной программой фестиваля можно на сайте Городского дома культуры.
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