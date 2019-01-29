В Петрозаводск на Гиперборею приедет известный певец

На фестивале "Гиперборея-2019" в Петрозаводске 16 февраля выступит известный певец Данко, сообщили в Городском доме культуры.

Международный зимний фестиваль снежных и ледовых скульптур "Гиперборея-2019" состоится с 12 по 16 февраля.

На центральной площадке в створе пр. Ленина 16 февраля выступит российский певец и композитор Данко, которого мы знаем по композициям "Московская ночь", "Малыш", "Мама".

Там же в 19.00 состоится гиперборейский фейерверк.

Ознакомиться с полной программой фестиваля можно на сайте Городского дома культуры.