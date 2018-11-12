В Петрозаводске планируют построить крупное судно для Ямала

Онежский судостроительно-судоремонтный завод планирует получить крупный заказ на строительство грузопассажирского судна для Ямала, сообщает правительство Карелии.

"Онежский судостроительно-судоремонтный завод – один из ключевых претендентов на получение заказа от Ямала на строительство грузопассажирского судна. Глава Карелии Артур Парфенчиков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который находился с рабочей поездкой в республике, побывали на карельском предприятии", - говорится в сообщении.

В начале следующего года Ямал планирует объявить конкурс на строительство современного крупного пассажирского судна для отдаленных поселков региона. Онежский судостроительно-судоремонтный завод – один из ключевых претендентов на получение заказа.

Грузопассажирское судно типа "Вояж" проектировалось специально для северного региона. Оно рассчитано на 250 пассажиров и перевозку автомобилей, оборудовано грузоподъемным краном в 10 тонн. Длина судна – 85 метров, ширина – почти 14 метров. По словам губернатора Ямала, строительство судна нового типа станет хорошим подспорьем для отечественного судостроения.

Подобные в России пока не строили. Верфь, которая получит заказ, будет иметь возможность наработать новые и нужные для страны компетенции в области пассажирского судостроения.