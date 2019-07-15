В Петрозаводск приедут кинологи из 13 стран

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Петрозаводск примет соревнования кинологических служб таможенных органов стран Европы, Азии и СНГ, сообщили в мэрии города.
Международные соревнования кинологических служб таможенных органов стран Европы, Азии и СНГ состоятся 10 сентября. В Петрозаводске соберутся представители 13 государств, в том числе России, Азербайджана, Турции, Израиля, Чехии, Польши, Франции и ряда других.
Торжественная церемония открытия соревнований будет проходить на стадионе "Юность". Частью большого праздника станет награждение победителей конкурса детского рисунка "Собаки на службе у человека".
"Конкурс объединил очень большое количество участников – 362 человека. Определены 11 лучших работ по трём возрастным номинациям, они будут представлены на выставке, посвящённой событию", – отметила замглавы Петрозаводска Любовь Иконникова.
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