В Петрозаводск приедут кинологи из 13 стран

Петрозаводск примет соревнования кинологических служб таможенных органов стран Европы, Азии и СНГ, сообщили в мэрии города.

Международные соревнования кинологических служб таможенных органов стран Европы, Азии и СНГ состоятся 10 сентября. В Петрозаводске соберутся представители 13 государств, в том числе России, Азербайджана, Турции, Израиля, Чехии, Польши, Франции и ряда других.

Торжественная церемония открытия соревнований будет проходить на стадионе "Юность". Частью большого праздника станет награждение победителей конкурса детского рисунка "Собаки на службе у человека".

"Конкурс объединил очень большое количество участников – 362 человека. Определены 11 лучших работ по трём возрастным номинациям, они будут представлены на выставке, посвящённой событию", – отметила замглавы Петрозаводска Любовь Иконникова.