В Петрозаводск приехали ведущие футбольные судьи России

Топ-арбитры Российской премьер-лиги проходят сбор в столице Карелии.

В четверг, 22 сентября, в Петрозаводске начался сбор судей Российской премьер-лиги, на который вызваны только арбитры. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Он продлится до 27 сентября. Ассистенты и инспекторы премьер-лиги на занятия не приглашены.

В рамках сбора рефери почтут память петрозаводского судьи Владимира Петтая, в 2011 году погибшего в авиакатастрофе.