В Петрозаводск завезли опасную кампанулу

В партии горшечных цветов, завезенных в Петрозаводск, обнаружен трипс, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Одна из торговых сетей Петрозаводска 6 ноября сообщила об обнаружении признаков заражения горшечных растений карантинными объектами, сообщили в упрвлении Россельхознадзора.

По результатам проведенной лабораторной экспертизы подтверждено заражение партии горшечных цветов - кампанула происхождения Нидерланды в количестве четырех штук западным цветочным (калифорнийским) трипсом.

Собственником зараженной продукции принято решение об ее уничтожении путем сжигания.