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Новости. Общество
09:59, 12 Ноября 2018
фото: commons.wikimedia.org / Colin Barker / CC BY-SA 3.0

В Петрозаводск завезли опасную кампанулу

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В партии горшечных цветов, завезенных в Петрозаводск, обнаружен трипс, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Одна из торговых сетей Петрозаводска 6 ноября сообщила об обнаружении признаков заражения горшечных растений карантинными объектами, сообщили в упрвлении Россельхознадзора.

По результатам проведенной лабораторной экспертизы подтверждено заражение партии горшечных цветов - кампанула происхождения Нидерланды в количестве четырех штук западным цветочным (калифорнийским) трипсом.

Собственником зараженной продукции принято решение об ее уничтожении путем сжигания.

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