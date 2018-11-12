В Петрозаводск завезли опасную кампанулу

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В партии горшечных цветов, завезенных в Петрозаводск, обнаружен трипс, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.
Одна из торговых сетей Петрозаводска 6 ноября сообщила об обнаружении признаков заражения горшечных растений карантинными объектами, сообщили в упрвлении Россельхознадзора.
По результатам проведенной лабораторной экспертизы подтверждено заражение партии горшечных цветов - кампанула происхождения Нидерланды в количестве четырех штук западным цветочным (калифорнийским) трипсом.
Собственником зараженной продукции принято решение об ее уничтожении путем сжигания.
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