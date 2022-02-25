В Петрозаводске 10 пьяных водителей попались в выходные

10 пьяных водителей отстранили от управления в Петрозаводске, сообщает Госавтоинспекция карельской столицы.

За выходные дни в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 10 нетрезвых водителей.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения нарушителей ожидает административный штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Карелии действия пьяных водителей предлагают рассматривать как жестокое обращение с детьми.